Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi 1 gün uzatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 2 ayrı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi 1 gün uzatıldı.

Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Epözdemir'in gözaltına alınması hakkında şu açıklamayı yaptı: "Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde 'avukat Rezan Epözdemir' başlıklı haber içerikleri ilgili bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir."

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, avukat Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla 1 gün daha uzatıldı.

Avukat Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla bir gün daha uzatıldı. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) August 11, 2025

İNGİLTERE İDDİASININA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Gözaltında bulunan Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "ngiltere’ye gitmek üzereyken gözaltına alındığı" iddialarını yalanladı.

Epözdemir, dün sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bazı yerlerde İngiltere’ye gitmek üzereyken gözaltına alındığım söylenmiş. Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Dün gece eşim ve çocuklarımla Bodrum’dan (yazlıktan) İstanbul’a geldik.

Geçen yıl olduğu gibi oğlumun dil okulu için (gidiş ve dönüşü çok önceden alınmış olan ekte de sunduğum) bugün öğleden sonra gidiş, cuma dönüş olmak üzere uçak biletlerim hazırdı. Bir haftalığına büyük oğlumun dil okulu için İngiltere’ye gidip dönecektik. Dil okulunun evrakını da sizlerle paylaşıyorum.



Sabah evde 05:50 sularında gözaltına alındım. Hal böyleyken İngiltere’ye giderken yakalandı şeklindeki kötü niyetli ve manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz."