Rezan Epözdemir'in ifadesi ortaya çıktı

Cumartesi günü gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in rüşvet suçlamasına yönelik verdiği ifade ortaya çıktı.

Rüşvet vermek suçlamasıyla savcılığa ifade veren Epözdemir'e makaron kaçakçılığından ihraç edilen savcı Cengiz Çallı hakkında sorular yöneltildi.

Epözdemir, Çallı'yla 2007 yılında tanıştığını ve mesai dışında herhangi bir yerde görüşmediğini ifade etti.

Halk TV'nin aktartığına göre Epözdemir şunu söyledi:

"Cengiz ÇALLI isimli şahıs 2007 yılında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığında Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaktaydı. Ben de aynı dönem İstanbul Barosu'nun aynı bölgede temsilcisiydim. Tanışıklığımız burada başlamıştır. Ayrıca Cengiz'in 2020 yılından itibaren vekaleti bendedir. Bu vekaletlerin bir örneğini dosyaya sunuyorum.

Cengiz ÇALLI isimli şahıs ile tatile ya da mesai dışında yemeğe gittiğimi hatırlamıyorum. Cengiz ÇALLI'nın soruşturmasını yürüttüğü hiçbir dosyaya vekalet sunmadım. 2021 yılı Nisan ayı sonrasında işlerimin çok yoğunlaşması sebebiyle Cengiz ÇALLI'yı makamında ziyaret etmedim. Ancak bu tarihin öncesinde adliyeye gittiğimde uzun süredir olan tanışıklığımız sebebiyle kendisini ziyaret ederdim. Ayrıca birlikte yapılan tatil ya da birlikte yenilen yemek taraflar arasında bir dosya ilişkisi yoksa hukuki bir sorun değildir."

Öte yandan Epözdemir'e Çallı ile tatile gittiği tatillerin parasını kendi cebinden ödediği yönelik iddialar hakkında soru yöneltildi. Epözdemir soruya şu yanıtı verdi:

"Cengiz ile bir tatile gidip gitmediğimi hatırlamamakla birlikte dijital materyallerde çıkan Cengiz ÇALLI'nın tatil ücretlerinin bana fatura edildiğine dair belgeleri görmedim ve bu deliller yetki sebebiyle hukuksuz delildir. Bu nedenle bu soru hakkında söyleyeceğim başka bir şey yoktur."

Çallı'ya verilen koruma araçlarından birinin kendisinin kullanıp kullanmadığına dair de soru sorulan Epözdemir, şu yanıtı verdi:

"Üzerinden zaman geçtiği için tam olarak hatırlamamakla birlikte ya Cengiz'in eşinin kullanımı için ya da Cengiz'in aracında bir problem olduğu için ivazlı tahsis şeklinde kendisine vermiştim. Bu zaman diliminde önemli bir kısımda aracı kendisi kullanmıştır."

Ofisinde yapılan aramalarda ele geçirilen ve Çallı tarafından kendisine verildiği iddia edilen 2.490.000 TL değerindeki bonolar hakkındaki soruya ise Epözdemir delillerin hukuksuz yöntemle ele geçirildiğini öne sürerek şu yanıtı verdi:

"Cengiz tarihlerini hatırlamamakla birlikte Dap Yapıdan kendi adına bir daire, Sultangazi'den yine kendisine ancak hatırladığım kadarıyla yeğeni adına ADL isimli alışveriş merkezi içerisinde bir dükkan ve son olarak Avcılar'dan bir daire almıştı. Dap Yapı'dan almış olduğu daireyi daha sonra sattı. Borcunun bir kısmını bana ödedi. Sultangazi'deki dükkanın da önce yarısını aldı daha sonra diğer yarısını almak için yukarıda ki beyanlarımda bahsetmiş olduğum üzere Halkbankası Sultangazi Şubesinde benden borç para aldı."

Rüşvet suçlamasıyla 2023 tutuklanan Atalay Demirbaş'ı tanıyıp tanımadığına yönelik sorulan soruya şöyle yanıt verdi:

"Atalay DEMİRBAŞ isimli şahıs ile şu an tam tarihini hatırlamadığım bir dönemde ortak bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. 2018 yılında Atalay DEMİRBAŞ isimli şahıs bana dosyalarını takip etmem için vekalet verdi. Atalay'ın sahibi olduğu Demand isimli şirketinin idari yargıda bulunan dosyalarına baktım. Bu adamın dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra avukatlığından istifa ettim. Bu vekaletin bir örneğini de dosyaya sunuyorum.

Atalay DEMİRBAŞ'ın adli sicil kaydına bakıldığında da görüleceği üzere kendisi bir dolandırıcıdır. Yargıtay 5 Ceza Dairesinde görülmekte olan dosyada da rüşvet suçundan yargılanmaktadır. Ayrıca Atalay yabancı numaralar üzerinden yaklaşık 5 yıldır benden para vermediğim takdirde bir kumpas ile iftira atacağından bahisle para talep etmektedir.

Bunlara ilişkin kayıtları bu dosyaya daha sonra sunacağım. Bu konuda yapmış olduğum şikayet İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Soruşturma Bürosunda bulunmaktadır. Dosya numarasını daha sonra dosyaya sunacağım. Ayrıca bu dosyada ki beyanları sebebiyle kendisinden yalan tanıklık ve iftira suçlarından şikayette bulunacağım."