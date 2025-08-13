Rezan Epözdemir tutuklama istemiyle hâkimliğe sevk edildi

Avukat Rezan Epözdemir üzerine atılı rüşvete aracılık etmek suçundan tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi, terör suçundan savcılık sorgusu ise devam ediyor.

Rüşvet suçu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Bakırköy Adliyesi’nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan dönemin savcısı C.Ç. nin katibi K.Y. etkin pişmanlık ve ikrar yönündeki ifadesi kapsamında serbest bırakıldı.