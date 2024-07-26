"Rezerv alan" sorunu büyüyor: Antakya'da mahalleliden yıkım kararına protesto

Hatay'ın Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde rezerv alan kapsamında evlere boşaltma tebligatı gönderildi. Yolu trafiğe kapatan mahalle halkı, evleri asla boşaltmayacaklarını söyledi.

Hatay'da rezerv alan sorunu her geçen gün büyüyor. Son bir haftada rezerv alan içinde kalan Esentepe Mahallesi'nde bir binanın elektriği, suyu kesildi. Defne ilçesi Gültepe Mahallesi'ne evlerin boşaltılması için tebligat gönderildi, bugün ise Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'ndeki evlere, üç gün içinde boşaltılması için tebligat gönderildi.

Gazete Duvar'da yer alan Burcu Özkaya Günaydın imzalı habere göre, aylardır rezerve karşı mücadele eden mahalle halkının evine, iki ay önce de tebligat gitti. Birçok mahalleli rezerve karşı dava açarak, hukuki mücadele başlattı. Akevler Mahallesi, yıkıma karşı aylardır mahallede nöbet tutuyor. Bugün tebligatlardan sonra toplanan mahalle halkı, 75'inci yıl bulvarını trafiğe kapattı, basın açıklaması yaptı.

"VALİ HATAY'A HİÇBİR SEY YAPMADI"

Eyleme katılanlar adına konuşan Hasan Özgün, bu yapılanlarla Hatay'da deprem sonrası hayatta kalan yurttaşlara "neden hayatta kaldın" denildiğini söyledi. Barınmanın temel hak olduğunun altını çizen Özgün, "Geldiği günden itibaren asbestten barınmaya, eğitimden sağlığa kadar hiçbir sorun çözülmedi. Bütün icraatlarınız bizi depremde ölmediğimiz için pişman etmeye dönük ama başaramayacaksınız" diye konuştu.

Akevler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Yılmaz Özgün de, "Bizlere ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar tehdit ederlerse etsinler, evlerimizden çıkmayacağız. Az hasarlı evlerimize, ağır hasarlı tebligatı asılıyor. Ne olursa olsun kimse evini boşaltmayacak" ifadelerini kullandı.

Eylemde, Akevler Mahallesi'nde aylardır devam eden nöbete destek için de çağrı yapıldı.