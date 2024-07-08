Rezerv alandakiler karanlığa mahkûm

Hatay’daki rezerv alan sorunu giderek büyürken Defne 10’uncu Rezerv Alan Bölgesi’nde elektrik abonelikleri iptal edilmeye başlandı. Depremzedeler “Bu yıldırma politikasına asla boyun eğmeyeceğiz” diye konuştu.

6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen 17 aya rağmen bölgede yaşayan depremzedelerin barınma, hijyen, konteyner, sağlık, eğitim başta olmak üzere birçok sorununa hâlâ çözüm bulunamadı. Depremle yerle bir olan kentlerden biri olan Hatay’da rezerv alan sorunu ise giderek derinleşti.

Son olarak bazı mahallelerde evlerine tebligat asılarak 20 gün içinde boşaltmaları istenen depremzedelerin elektrik sayaçları kapatılmaya başlandı. 2 az 8 orta hasarlı bina bulunan Defne 10’uncu Rezerv Alan Bölgesi’ndeki binaların bazılarında elektrik abonelikleri EnerjiSa tarafından tek taraflı feshedildi. Atılan mesajda kesintiler, yurttaşların kendi talebi gibi lanse edilerek, güvence bedeli iadesinin de yurttaşların hesaplarına yatırılacağı aktarıldı. Yurttaşlar, rezerv alanıyla ilgili hukuksal süreçlerinin devam ettiğini söyleyerek “Biz evimizi teslim etmedik. Neye göre elektrik kesintisi yaptıkları belli değil” diyerek tepki gösterdi.

Defne 10’uncu Rezerv Alan Bölgesi’nde 2 az, 8 orta hasarlı bina bulunuyor.

HİÇ ELEKTRİK YOK

Orta hasarlı binada kalan Sezer O., elektrik kesintisine ilişkin şunları söyledi:

“Binanın tamamen elektriği kesildi. Sözleşmemizin feshedildiğini bir mesajla öğrendik. Nasıl bir süreç işleyeceğini bilmiyoruz. Şu an var olan saat de iptal. Hiç elektrik yok. Biz binamızı güçlendirmek için ruhsat aldık. Belediye, mimarlar odası, Çevre ve Şehircilik’ten onay aldık. Biz binamızı güçlendirmek için çalışmalara başlayacakken böyle bir elektrik sorunu yaşadık. Bizi bir çıkmaza bıraktılar. Rezervden de kurtulamıyoruz. Güçlendirme kredisi bile vermediler. Her konuda mağduruz. Bu çalışmalar bize umut olacaktı ama olmuyor. Neye dayanarak böyle adımlar atılıyor bilmiyoruz. Hukuksal süreç başlattık. Buna rağmen nasıl elektriğimizi kesiyorlar? Biz evlerimizden vazgeçmiş değiliz.”

Bir başka depremzede kadın da “Uzun süre kullanılmadığı için abonelik iptal oldu dediler. Binamızda inşaat işçileri var ve onlar elektrik kullanıyor. Neye göre kesildi bilmiyoruz. ‘Benim binamda yıkım yok’ dedim ama sonuç alamadım. Yeterli bir bilgilendirme yok. Bu bize haksızlık” dedi.

YILDIRMA POLİTİKASI

Başka bir yurttaş da “Nedenini öğrenmek için iletişim kurduğumuzda mesajın orta hasarlılara iletildiğini söyledi. Ancak az hasarlı binalarda yaşayanlara da mesaj geldi. Burası EnerjiSA ve TEDAŞ’ın yetkisinde. Sonrasında iletişime geçilmedi. İnsanlar apartmanlarda yaşamaya devam ediyor. Bu sadece yıldırma politikası” diye konuştu.

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YURTTAŞI YANILTIYORLAR

Depremzedelerin avukatı Ecevit Alkan ise hukuksuz bir süreç yürütüldüğünü söyleyerek “Yaklaşık 1 hafta önce başladı bu kesilmeler. Benim müvekkillerim de var aralarında. Müvekkillerimin böyle bir talebi yok, elektrik kesintisi istemiyorlar ancak gelen mesajlarda sanki kendi talepleri varmış gibi kesinti yapmak istiyorlar. Bir de yanıltıcı bilgi veriliyor. ‘Size depozitonuzu vereceğiz’ diyorlar. Zaten o abonelik hakkı iptal edilince rezerv alanda elektrik alma şanslarını kaybediyorlar. Rezerv yapı alanının afet bölgesinde olması açıkça yaşam ve insan haklarına saldırıdır” dedi.