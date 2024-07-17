Rezerv değil, rant alanı

Hatay’da rezerv alan tartışmaları büyüyor. Bakan Kurum’un Defne 10’uncu Bölge’nin haritadan çıkarılabileceğinin sinyalini vermesi üzerine afetzedeler tepki gösterdi: Kararlar bir kişinin iki dudağı arasında. Bu bir sus payı mı?

Maraş merkezli depremlerde yerle bir olan kentlerdeki barınma ve rezerv alan sorununa karşı yetkililer güçlü adımlar atmıyor. Rezerv alan kapsamında Hatay’da şehir içinde ada bazlı ayrılan alanda bakanların toplantıları devam ediyor ancak depremzedelere kapsamlı bilgiler verilmiyor. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, rezerv alan için kentte düzenlediği toplantıda Çekmece Mahallesi’ni kapsayan Defne 10’uncu Rezerv Alan Bölgesi’nin rezerv alandan çıkarılabileceğinin sinyalini verdi.

Toplantıda depremzedelerin, “Defne 10’un kaldırılmasını istiyoruz. Bu bölgede yaşayanların yüzde 90’ı rezerv alan istemiyor” tepkisi üzerine Kurum, “Hasar durumunu inceleyelim. İstemiyorlarsa zorla yapmayız. ‘Defne 10’un yapılmasını istemiyoruz’ diyorsanız alandan çıkaralım” diye konuştu. Depremzedeler “Rezerv alanla ilgili toplantılar devam ediyor. Kararlar bir kişinin iki dudağı arasında. Biz sürecin şeffaf yürütülmesini istiyoruz” dedi.

RANTA DOYMADILAR

Depremzedeler şunları söyledi: “Rezerv alanla ilgili toplantılar devam ediyor. Kararlar bir kişinin iki dudağı arasında. Orada itiraz var ama diğer bölgelerde de itiraz var. Hiç yıkılmayan bölgeler var zarar görmeyen müstakil evler var. Defne 6’ncı bölgeye tebligatlar gönderildi. Defne 6 haritası, sınırları neye göre belirlendi, içerisinde çok fazla sağlam bahçeli müstakil evler ve sağlam apartmanlar var. Biz sorularımıza yanıt bulmak istiyoruz. Ayrıca Bakan bir noktadan sonra taleplerimizi karşılasa da büyük sermaye gruplarının buna izin vermeyeceğini düşünüyoruz. Sermaye baskısı var. Bizce burada büyük bir inşaat rantı var. Dünya Bankası’ndan 20 Milyar dolar kredi geldi ama bu krediyi inşaat yapmadan alamayacaklar. İnşaat yapmak için insanların sapasağlam mülklerini yıkacaklar ve birilerine rezerve edecekler. Biz başından beri şeffaf bir süreç yürütülmesini istiyoruz. Bakana sesleniyoruz. Ada bazlı yoğun itirazlı olan yerlerde haritanın değiştirilmesi ya da iptali mümkün.”

Bir depremzede ise “Bize sus payı mı veriyorlar? Bu harita üzerinde kesinleşmedi ama bölgede kapsamlı çalışma yapılmadan hiçbir kararı kabul etmiyoruz” dedi.

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ŞİMDİ DE SU KESİNTİSİ

Rezerv alan sorununa karşı yetkililer sessizliğini korurken bazı mahallelerde elektrik ve su kesintileri devam ediyor. Evlerine tebligat asılarak boşaltmaları istenen depremzedelerin yaklaşık 10 gün önce elektrik sayaçları kapatılmaya başlandı. Defne 10’uncu Rezerv Alan Bölgesi’nde başlayarak diğer rezerv alan bölgelerine yayılan ve elektrik abonelikleri EnerjiSa tarafından tek taraflı feshedilen yurttaşların şimdi de sularının kesileceğine yönelik evlere yazı gönderildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Antakya’nın Esenlik Mahallesi’ndeki bazı binalara gönderilen yazıda “Esenlik Mahallesi’ndeki yapı rezerv alana girdiğinden 7 iş günü içerisinde su aboneliklerinin kapatılması gerekmektedir. Bu süre içerisinde kapatılmayan abonelikler tarafımızca feshedilecektir” denildi. Kesintilere tepki gösteren depremzedeler, “İlk su kesintisi Antakya14’te (Esenlik Mah.) başladı. Kesintiler giderek yayılıyor. Hatay’daki kira fiyatları Ankara’nın Çankaya, Etimesgut kiralarıyla yarışıyor. Böyle bir durumda tebligat gelen insanlar zaten başka yere çıkamıyor. İnsanların gidecek yeri yok. Su, çok büyük bir sıkıntı. Bazı bölgede tebligat gelmeden elektrik kesintileri için mesajlar gönderildi” dedi.