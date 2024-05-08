Rezervler seçim sonrası 27 milyar dolar arttı

Ekonomi Servisi

Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde seçim sonrası yaşanan artış sürüyor. Son beş haftada swap hariç net rezervde yaşanan iyileşme 27 milyar dolara yaklaştı. Toplam rezervler ise 127 milyar dolara çıktı. TCMB, son dönemde artan yabancı ilgisinin etkisiyle swap hariç net rezervleri geçen hafta 10 milyar dolar ile tarihi bir artış kaydetti.

TCMB öncü verilerinden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre yerel seçimlerin tamamlanmasını takip eden beş haftada TCMB’nin döviz alımı ve swap hariç net rezerv artışı devam ediyor. Hesaplamalara göre TCMB’nin döviz alım-satım farkı geçen hafta 11 milyar doların üzerinde döviz alımına işaret ederken brüt rezerv 3 milyar dolar, net rezerv 7 milyar dolar, swap hariç net rezerv ise 10 milyar dolar artış gösterdi. Bankacılar, 4 milyar doları salı günü olmak üzere geçen hafta 11 milyar dolar ile döviz alımının tarihi bir rekora işaret ettiğine dikkat çekiyor.

Bu gelişmeler sonucunda, TCMB’nin yerel seçimlerin hemen öncesi olan 29 Mart’ta eksi 65.5 milyar dolarla tarihi düşük seviyede bulunan swap hariç net rezervleri geçen hafta eksi 39 milyar dolar oldu. Böylece beş haftada swap hariç net rezervde yaşanan iyileşme 27 milyar dolara yaklaştı. TCMB’nin toplam rezervi ise geçen hafta yaklaşık 3 milyar dolar artışla 127 milyar dolara yükseldi.