Rezidansın arızalanan asansöründe kalan kişi, kurtarılırken boşluğa düşerek öldü

İstanbul bulunan bir rezidansta yaşayan Ersin Öztürk, 1'inci katta arızalanan asansörden kurtarıldığı sırada, yaklaşık 30 metreden eksi 5'inci kat boşluğuna düşerek öldü. Ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu Öztürk'ün cansız bedenini çıkardı.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da rezidansta yaşayan Ersin Öztürk, mahsur kaldığı asansörden kurtarılmaya çalışıldığı sırada asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.15 sıralarında Gaziosmanpaşa’da bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 64 yaşındaki Ersin Öztürk, eksi 1. kattan asansöre bindi.

Asansörün 1. katta bozulması sonucu rezidansın teknik personeli yardım için çağrıldı. Kurtarma esnasında bir kat aşağı inerek asansörden çıkmak isteyen Öztürk, dengesini sağlayamadı.

Asansör boşluğundan eksi 5. kata, yaklaşık 30 metre düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri 3 saat süren çalışmanın ardından yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken asansörün tamiri için gelen ve Ersin Öztürk asansör boşluğuna düşerken orada olan teknik personel ifade için karakola götürüldü.

Öztürk’ün hayatını kaybetmesi üzerine rezidansta kalan yurttaşlar dışarı çıktı ve site yönetiminin ihmali üzerine bu olayın yaşandığını belirtti.

Uzun uğraşlar sonucu cansız bedeni dışarı çıkarılabilen Öztürk’ün cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.