Rezidansta kaçak botoks

Her gün sosyal medyada ya da internette karşımıza çıkan ve fiyatları normal piyasanın altında olan botoks, dolgu, ip askı ile yüz gençleştirme gibi medikal estetik uygulamalarda kaçak ve sahte ürün kullanımı giderek artıyor. Merdiven altı medikal estetik uygulaması artık sadece izbe ve kuytu yerlerde değil, şık ve şaşalı ruhsatsız yerlerde yapılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlerin lüks semtlerinde hizmet veren merkezlerde, hekim olmayan kişilerce yapılan merdiven altı medikal estetik uygulamalarına karşı hekimler uyarıyor: ‘‘Medikal estetik tüm işlemler yalnızca klinik, hastane ve muayenehane ortamında bu alanda Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tıp doktorlarınca yapılmalı.’’

SAHTE ÜRÜN ORJİNALİ GEÇTİ

Botoks, dolgu ve dermapen gibi doktorlar tarafından yapılması gereken işlemler, bu kaçak merkezlerin yaptıkları tanıtımlar, reklamlar ve kampanyalarla süsleyerek hastanelere göre daha düşük maliyet çıkarıyorlar. Yetkili hekim tarafından yapılmayan bu işlemlerde kullanılan malzemeler ise belirsiz. Medikal Estetik Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yasemin Savaş, ‘‘Merdiven altı uygulamalar ruhsatı olmayan yerlerde, yetkin olmayan kişilerce yapılan ve ruhsatsız kaçak sahte ürünlerle yapılan uygulamalardır. Bu işlemler sağlık kuruluşunda, muayenehane, poliklinik, tıp merkezi ya da hastanelerde doktor tarafından yapılmalıdır. Uygulamalar ruhsatlı ürünler ya da cihazlarla yapılmalıdır’’ dedi.

Kaçak sahte ürün kullanımının arttığına dikkat çeken Savaş ‘‘Botoks, ardından dolgularda kaçak ve sahte ürünleri çok sık görüyoruz. Ayrıca yetkili olmayan kişilerce mezoterapi, cilt yenileme uygulamaları, lazerle cilt gençleştirmeler, odaklı ultrason, iğneli radyo frekans, ip uygulamalarının doktor olmayan kişilerce ve de sağlık kuruluşu olmayan yerlerde yapıldığına tanık oluyoruz. Botoksta şu anda kaçak sahte ürün kullanımında orijinal ürünü geçmiş durumda’’ diye konuştu. Savaş, şöyle devam etti: ‘‘Örneğin evlerde, günlerde, otellerde bir araya gelerek nereden alındığı belli olmayan, hiçbir denetimi ve bilimsel çalışması yapılmamış, ne olduğu belli olmayan bir ürünü tedarik ederek hekim olduğunu bile bilmediği kişilere bu işlemleri, sağlık kuruluşu olmayan yerlerde yaptırıyor. Ve buralarda en ufak bir komplikasyon gelişse müdahale etme şansı yok. Bu aslında çok riskli, ölümlere varan sonuçları olabilir. Estetik yaptıracak kişiler mutlaka sağlık kuruluşunda, hekimlerce yapmalı. Yaptıran kişi kullanılan ürünün ne olduğunu sormalı. Eskiden merdiven altı kuruluşlar fiziki şartlar itibariyle anlaşılabiliyordu. Ancak şu anda çok şık mekânlarda bu hizmetler veriliyor. Bu işlemleri yaptıracak kişiler, doktor tarafından sağlık kuruluşunda ve ruhsatlı ürünlerle kullanılması gerektiğini bilmeli. Bu kurumları Bakanlık denetliyor ancak yetişmek mümkün olmuyor, çünkü mantar gibi büyüyorlar.’’