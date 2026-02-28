'Rezonans' tüm titreşimiyle Süreyya Sahnesi'ne çıkıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu olan MDTistanbul, üç parçadan oluşan 'Rezonans' adlı programıyla Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor.

Eserde 'rezonans' teması, 'titreşim', 'uyum' ve 'etkileşim' kavramları etrafında şekillenerek seyirciyi çok katmanlı bir duyusal yolculuğa davet ediyor.

Programda, İtalyan koreograf Erika Silgoner’in 'Pasion S', MDTistanbul sanatçılarından Evrim Akyay’ın 'Rutin' ve Güney Koreli koreograf Dong Kyu Kim’in MDTistanbul için yarattığı 'Heyecan' adlı parçaları yer alıyor.

'Pasion S'in müziği Süreyya Opera Sahnesi’nde izleyicinin karşısına çıkacak.