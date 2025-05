RHM’ye Avrupa Müze Forumu’ndan ödül

Yunis ALAÇAM

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi (RHM), Cumhuriyetin 100. yılına bir armağan olarak 29 Ekim 2023’te sanatseverlerle buluşmasının ardından, müzecilik dünyasının en saygın organizasyonlarından Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından takdirnameyle ödüllendirildi.

Polonya’nın Bialystok kentinde düzenlenen The European Museum of the Year Award (EMYA) Yıllık Konferansında gerçekleşen törende Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, “özgün küratöryel yaklaşımı, ülkenin sanat tarihine kazandırdığı yeni perspektif ve tarihi unsurlarla harmanlanmış çağdaş mimarisi” sayesinde bu önemli takdirnameye layık görüldü.

Jüri, müzenin daha önce hak ettiği ilgiyi görmemiş sanat eserlerini öne çıkaran yenilikçi sergileme anlayışı, evrensel erişilebilirlik standartları ve ziyaretçilere sunduğu samimi atmosfer ile müze deneyimini yeniden tanımladığını vurguladı.