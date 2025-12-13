Ricardo Quaresma'dan Sergen Yalçın'a eleştiri

Beşiktaş’ın efsane futbolcularından Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takımın mevcut durumuna ilişkin Portekiz basınına çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Record’a konuşan Quaresma, Beşiktaş’ın hem oyun hem de hedefler açısından olması gereken yerden uzak olduğunu ifade etti.

Siyah-beyazlı kulübün şampiyonluk yarışından kopmuş görüntüsüne dikkat çeken Quaresma, “Açıkçası üzgünüm. Beşiktaş olması gereken hedeften, yani şampiyonluk mücadelesinden çok uzak. Ne kadro yapısı ne de oynanan futbol bana keyif veriyor. Bence hem oyuncu hem de teknik direktör seçimlerinde daha dikkatli olunmalı” dedi.

"ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Bir taraftar olarak yaşadığı hayal kırıklığını da dile getiren Portekizli yıldız, “Kulübümün böyle bir dönemden geçmesini görmek kolay değil. Elbette üzülüyorum. Futbol bu, umarım gelecek sezon Galatasaray’la omuz omuza yarışabilecek bir Beşiktaş izleriz” ifadelerini kullandı.

Rakipler üzerinden de değerlendirmede bulunan Quaresma, “Fenerbahçe’nin Beşiktaş’tan çok daha iyi olduğunu söyleyemem. Ancak şu anda ligde çok güçlü bir Galatasaray görüyorum. Kadro ve teknik direktör anlamında, bir taraftar olarak hiç memnun değilim” diye konuştu.

Beşiktaş formasıyla unutulmaz anlar yaşayan Quaresma, siyah-beyazlı kariyerinde 3 kupa kazanmış, çıktığı maçlarda 37 gol ve 43 asistlik katkı sağlamıştı. Portekizli yıldızın açıklamaları, Beşiktaş’ın geleceğine dair tartışmaları bir kez daha gündeme taşıdı.