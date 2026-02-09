Ricardo Quaresma, sosyalist Antonio Jose Seguro’yu tebrik etti

Portekiz futbolunun ve Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Ricardo Quaresma, ülkede yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan sosyalist Antonio Jose Seguro’yu sosyal medya hesabından tebrik etti.

IRKÇILIK KARŞITI

Ricardo Quaresma, geçmişte de sık sık aşırı sağ ve ırkçılık karşıtı duruşuyla öne çıkmıştı. Ünlü futbolcu, özellikle Andre Ventura’nın söylemlerini defalarca eleştirmiş göçmenler ve Roman topluluğuna yönelik tehdit ve hakaret içeren ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Quaresma ayrıca, Portekiz’de faşist rejimin sona erdiği 25 Nisan Karanfil Devrimi’nin yıl dönümünü her yıl düzenli olarak anmasıyla biliniyor. Efsane oyuncu seçimden yaptığı açıklamada, "Tarihin doğru tarafında olmak istiyorum" diyerek Jose Seguro’yu desteklediğini açıklamıştı.