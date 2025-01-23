Ricky Gervais açıkladı: 'After Life' dizisinin meşhur köpeği hayatını kaybetti

İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, 'After Life' dizisinde rol alan ‘Anti’ isimli 13 yaşındaki köpeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gervais, Anti'nin ölümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada,"Bu çok üzücü bir haber. Anti çok güzel bir ruha sahipti. Hemen kaynaştık ve After Life'ı tüm zamanların en sevdiğim dizi deneyimi haline getirmeme yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

AfterLife'da Ricky Gervais, eşinin ölümüyle başa çıkmaya çalışan Tony adlı bir kişiyi canlandırıyordu.

13 yaşında hayatını kaybeden Anti ise, Tony'nin kederinde ona destek olan en iyi arkadaşı Brandy karakteri olarak rol alıyordu.