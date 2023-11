Ricky Gervais, yeni şovunun yayın tarihini duyurdu

Twitter hesabından paylaşım yapan Gervais, ‘Armageddon’ (Kıyamet) isimli komedi şovunun 25 Aralık’ta Netflix’te gösterime gireceğini duyurdu.

Gervais’in paylaşımında, “Önümüzdeki 2 bin yıl boyunca 25 Aralık ‘Armageddon’un Netflix’e düştüğü gün olarak hatırlanacak. İyi ki doğdun İsa” ifadesini kullandı.

For the next 2000 years, December the 25th will be remembered as the day #Armageddon dropped on Netflix 🙏 https://t.co/XJAbvHKLnY