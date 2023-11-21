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Ricky Gervais, yeni şovunun yayın tarihini duyurdu

İngiliz komedyen ve aktör Ricky Gervais’in yeni şovu ‘Armageddon’ (Kıyamet) 25 Aralık’ta Netflix’e geliyor.

Kültür Sanat
  • 21.11.2023 13:31
  • Giriş: 21.11.2023 13:31
  • Güncelleme: 21.11.2023 13:33
Ricky Gervais, yeni şovunun yayın tarihini duyurdu

Twitter hesabından paylaşım yapan Gervais, ‘Armageddon’ (Kıyamet) isimli komedi şovunun 25 Aralık’ta Netflix’te gösterime gireceğini duyurdu.

Gervais’in paylaşımında, “Önümüzdeki 2 bin yıl boyunca 25 Aralık ‘Armageddon’un Netflix’e düştüğü gün olarak hatırlanacak. İyi ki doğdun İsa” ifadesini kullandı.

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