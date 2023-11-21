Ricky Gervais, yeni şovunun yayın tarihini duyurdu

İngiliz komedyen ve aktör Ricky Gervais’in yeni şovu ‘Armageddon’ (Kıyamet) 25 Aralık’ta Netflix’e geliyor.

Twitter hesabından paylaşım yapan Gervais, ‘Armageddon’ (Kıyamet) isimli komedi şovunun 25 Aralık’ta Netflix’te gösterime gireceğini duyurdu.

Gervais’in paylaşımında, “Önümüzdeki 2 bin yıl boyunca 25 Aralık ‘Armageddon’un Netflix’e düştüğü gün olarak hatırlanacak. İyi ki doğdun İsa” ifadesini kullandı.