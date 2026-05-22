Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ın kendisine yaptığı teklifi açıkladı

Sports Digitale YouTube kanalında konuşan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin eski başkanı ve şimdiki başkan adayı Aziz Yıldırım'dan teklif aldığını açıkladı.

"LİYAKAT ESAS ALINMALI"

Teklifi kabul etmediğini açıklayan Dilmen, şunları söyledi:

"Aziz Başkan bana teklif yaptı, 'Böyle bir organizasyon yapacağım, sen de ol' dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim ve bu görevde sadece eski Fenerbahçeli futbolcu olmanın değil, liyakatin esas alınması gerektiğini söyledim. Bana Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen olmak yetiyor. Başka hiçbir şeyde gözüm yok.

'FUTBOL KOMİTESİNİN BAŞINA GEÇİRMEK İSTEDİ'

Aziz Başkan ile ağabey kardeş gibiyizdir. Ancak sevgi başka bir şeydir, görev yapmak başka bir şeydir. Görevin de kralını yaparım, onu söyleyeyim. Ama kendime göre doğrularım vardır. Aziz Başkan beni futbol komitesinin başına geçirmek istedi, sen geç arkadaşları yönlendir dedi. Teşekkür ettim kendisine, o da anlayış gösterdi. İnşallah arkadaşlarımız istişareler doğrultusunda kulübümüze hizmet edeceklerdir. Ben inşallah önümüzdeki hafta sonu giderim tatile, kongreye gelme ihtimalim bile zayıftır."