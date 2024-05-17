Rıdvan Dilmen'den Aziz Yıldırım'ın listesinde olacağı iddialarına yanıt

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki başkanlık seçimlerinde Aziz Yıldırım'ın listesinde olacağına yönelik iddiaları yalanladı.

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alacağına yönelik iddiaları yalanladı.

Sportif direktör olacağına yönelik iddiaları da yalanlayan Dilmen, Aziz Yıldırım'ın da Ali Koç'un da tarafında olmadığını söyledi.

Dilmen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Hakkımda çıkan yönetim kurulu veya sportif direktörlük görevi alacağı haberleri asılsızdır! Bu asılsız haberlerin çıkarılmasının sebebini de gayet iyi biliyorum!!! Benim, ne Sayın Aziz Yıldırım'ın ne de Sayın Ali Koç'un tarafında olmam söz konusu değildir! Benim, kongreye malzeme olmayacak kadar doğduğum günden beri sadece FENERBAHÇEMİN yanında olduğum bilinmektedir."