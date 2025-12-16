Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin radarındaki golcüyü açıkladı

Süper Lig’in 16. haftasının kapanış maçında Konyaspor’u sahasında 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışında önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin performansını değerlendiren Rıdvan Dilmen, dikkat çeken bir transfer iddiasını gündeme getirdi.

Sports Digitale YouTube kanalında konuşan Dilmen, Fenerbahçe yönetiminin forvet transferi konusunda temaslarını sürdürdüğünü belirterek, Barcelona ile görüşmeler yapıldığını ifade etti.

"KONUŞULAN İSİMLERDEN BİRİ"

Ünlü yorumcu, Robert Lewandowski isminin bu süreçte konuşulan oyunculardan biri olduğunu söyledi.

Dilmen açıklamasında, “Aslında ihtiyaç belli. Yönetimin de bunu gördüğünü düşünüyorum. Barcelona ile temas kurulduğunu biliyorum ancak bu kolay bir süreç değil. Laporta faktörü var, Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam ediyor ve Real Madrid’le ciddi bir rekabet içindeler” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Barcelona formasıyla 17 resmi maçta görev alan Robert Lewandowski, 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Polonyalı golcünün İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2026’ya kadar devam ederken, güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.