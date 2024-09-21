Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in yeni adresi, yayın hayatına kısa süre önce başlayan HaberTürk Spor oldu.

HT Spor'dan yapılan açıklamada Dilmen'in konuk olduğu ilk yayının bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi saat 18.00'de başlayacağı aktarıldı.

3 sene önce yorumculuğu bıraktığını açıklayan Dilmen, daha sonra sektöre geri dönmüştü.

Dilmen son olarak TV8'de yorumculuk yapıyordu.