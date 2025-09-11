Rıdvan Dilmen’in HT Spor’dan operasyona ramak kala ayrılması dikkat çekti

Can Holding ve bünyesindeki 121 şirkete bu sabah operasyon düzenlendi. 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken holding bünyesindeki Habertürk, Show TV ve HT Spor gibi kanallara da TMSF tarafından el kondu.

El konulan şirketlerden HT Spor’da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen ise bu görevinden 6 gün önce ayrıldı.

Dilmen, sosyal medya hesabından 5 Eylül’de yaptığı açıklamada HT Spor’dan ayrılığını şöyle duyurmuştu:

Futbolculuğunda ‘Şeytan’ lakabıyla tanınan Rıdvan Dilmen, AKP iktidarına ve Erdoğan’a olan desteğiyle biliniyor. 2017 Başkanlık Referandumu öncesi “Güçlü bir Türkiye için ben de evet diyorum” diyen isimler arasında Rıdvan Dilmen de bulunuyordu.