Rıfat Ilgaz Sempozyumu

Yunis ALAÇAM

Nilüfer Belediyesi, edebiyatın büyük ustası Rıfat Ilgaz’ı anmak amacıyla yıl boyunca yürüttüğü etkinlikleri, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleşecek sempozyumla sonlandıracak. "Çocukluktan Sınıfa, Sınıf’tan Hayata: Rıfat Ilgaz Sempozyumu" bugün ve yarın edebiyatseverleri bir araya getirecek.Sempozyumun açılışı bugün saat 18.30’da yapılacak. Açılışın ardından "Bir Yeryüzü Ozanı Rıfat Ilgaz" başlıklı tiyatro ve film gösterimi izleyiciyle buluşacak.

Nâzım Hikmet Kültürevi’nde ücretsiz olarak düzenlenecek sempozyumda, yazarın edebiyat yolculuğu, toplumsal mirası ve eserlerinin etkisi akademisyenlerin, araştırmacıların ve yazarların sunumlarıyla ele alınacak. Etkinlik, Ilgaz’ın hem bir çocukluk hafızası hem de toplumcu gerçekçiliğin güçlü bir temsilcisi olarak bıraktığı izleri yeniden hatırlatmayı amaçlıyor.

Nilüfer Belediyesi, tüm vatandaşları sempozyum programına davet ederek Rıfat Ilgaz’ın edebiyattaki öneminin bir kez daha hatırlanacağını belirtti.