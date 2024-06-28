Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü Fahrettin Koyuncu’nun

Kültür Sanat Servisi

2024 Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü, Fahrettin Koyuncu’nun ‘Dönemeçte Sessizlik’ kitabına verildi. Koçer Avcı’nın ‘Güneşli Öğleden Sonraları Anımsamadığımız Şeyler’ kitabı ise Seçici Kurul Özel Ödülü’ne değer görüldü.

Seçiçi Kurul Başkanı Tuğrul Keskin, “Sosyal ve tarihî olgulara insancıl duyarlılığı, bu olaylar karşısında takındığı bireysel tavrı açıklıkla ortaya koyarken içeriğin şiir dilini gölgelemesine izin vermemesi ve çağının tanığı bir tutum belirleyerek Rıfat Ilgaz şiir yatağından akan bir şiiri günümüze taşıması gerekçesiyle 2024 yılı Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü, Fahrettin Koyuncu’nun “Dönemeçte Sessizlik” adlı kitabına verilmiştir” açıklamasında bulundu.

Ödüller, Rıfat Ilgaz’ın memleketi Cide’de, Cide Belediyesi tarafından 6 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali’nde yapılacak törenle sahiplerine verilecek.