Rıfat Ilgaz yılı sempozyumla sona eriyor

Oktay EVSEN

Bursa Nilüfer Belediyesi, 2025 yılını adadığı Türk edebiyatının usta ismi Rıfat Ilgaz için düzenlediği etkinlikleri, yıl sonu sempozyumu ile tamamlıyor. “Çocukluktan Sınıfa, Sınıf’tan Hayata: Rıfat Ilgaz” başlıklı sempozyum, 12-13 Aralık tarihlerinde Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilecek. Sempozyum, yazarın edebi kişiliğini ve hayatını detaylı bir biçimde masaya yatıracak.

Sempozyumun ilk günü sergi açılışıyla başlayacak. Ardından “Bir Yeryüzü Ozanı: Rıfat Ilgaz” adlı oyun sanatseverlerle buluşacak. Programın ikinci gününde ise uzman isimlerin katılımıyla bir dizi oturum gerçekleştirilecek. Usta yazarın edebiyatının farklı yönleriyle ele alınacağı bu oturumlarda; “Yaratıcılığın İzinde”, “Bir Çocuk Gibi Düşünmek: Rıfat Ilgaz’ın Edebiyatında Saflık ve Mizah” ve “Yoklama Defterinde Görülmeyen Şair Rıfat Ilgaz” gibi başlıklar tartışılacak. Ayrıca “Yaşamın Gerçekliğinden Romanın Gerçekliğine”, “40’lı Yılların Mizahı ve Rıfat Ilgaz” ile “Bir Çınarın Gölgesinde: Rıfat Ilgaz’ı Anımsamak” başlıklı söyleşilerle yazarın mizah anlayışı ve romancılığı üzerine değerlendirmeler yapılacak. Her yaştan yurttaşın ücretsiz olarak katılabileceği etkinlikler ödül töreniyle devam edecek. Sempozyum Yılın Yazarı Öykü Ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erecek.