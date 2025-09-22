Rıfat Ilgaz‘ın ‘Hababam Sınıfı’ eseri hepimizin

Yunis ALAÇAM

Bursa Nilüfer Belediyesi’nin “2025 Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz” etkinlikleri kapsamında Koza Kütüphane’de yapılan söyleşide yazar Sıddık Akbayır ile karikatürist Emrah Ablak,Ilgaz’ın mizaha bakışını ve ünlü eseri Hababam Sınıfı’nı konuştu. Ilgaz’ın 80 yapıtından 11’inin mizah türünde olduğunu belirten Akbayır, 69’unun farklı türlerde yazıldığını ifade etti.

O dönem Cumhuriyet ideolojisini anlatmak için romancıların gayret gösterdiğini anlatan Akbayır, Ilgaz’ın zoraki yüceltilen öğretmene bile mizahi açıdan bakmayı başarabildiğini vurguladı. Hababam Sınıfı’nın 70 yıldır popülerliğini koruduğuna dikkat çeken Akbayır, “Böyle eser yok denecek kadar azdır. Hababam Sınıfı hepimizin eseri" dedi. Ilgaz ile tanışmasının Hababam Sınıfı ile olduğunu anlatan Ablak, eserdeki lakaplardan etkilendiğini belirterek “Bu lakapların içinde alaycılık vardır. Mizah dergilerinde yaptığımız da bu” diye konuştu. Katılımcılara Hababam Sınıfı kitabı da dağıtıldı.