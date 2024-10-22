Ring seferleri ücretsiz

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Mahallesi-Kızpınar Mahallesi şehir içi ring servisi ile TOKİ 1. Etap-2. Etap şehir içi ring servisini hayata geçirdi. Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT) tarafından hizmete sunulan ücretsiz servisler sayesinde başta yaşlı yurttaşlar olmak üzere mahalle sakinleri, semt pazarının kurulduğu günlerde bu servislerden yararlanıyorlar. Pazara ring servisiyle gidip gelen başta yaşlılar ve aileler, bu hizmetin kendilerine büyük bir kolaylık ve zaman tasarrufu sağladığını belirttiler.

Coğrafi koşulları nedeniyle halkın ulaşımda zorluk yaşadığı bazı bölgelerde hizmete sunulan ücretsiz servis sayesinde mahalle sakinleri, semt pazarlarından rahatlıkla alışveriş yapabilecekler. Bu kapsamda Adnan Menderes Mahallesi-Kızpınar Mahallesi şehir içi ring hattı, Pazar günleri saat 09.00’dan 17.00 saatleri arasında saat başı hizmet verecek. TOKİ 1. Etap-2. Etap Mahallesi’nde ring servisleri sabah saat 10.00’dan akşam 18.00’e kadar her saat başı hareket edecek şekilde düzenlendi.

Pazar yerlerine ulaşımda ücretsiz ring servisinin başlamasından mutluluk duyduğunu belirten Muhittin Kaya, “TOKİ 1. Etap’ta oturuyorum; iyi bir hizmet. Pazar çok uzağa taşındı. 1. Etap’tan 2. Etap’a gitmek zor oluyor. Daha önce Anadolu Lisesi’nin yanındaydı, çok yakındı. Merkezdeydi. Uzağa taşınınca bu servisin gelmesi tabii ki doğru bir hareket oldu. Ücretsiz olması da tabii ki daha iyi oldu; biz daha önce yürüyerek ulaşıyorduk. Şu anda uygun oldu” ifadelerini kullandı.

Semt pazarına ulaşımda ücretsiz servisleri sıklıkla kullandıklarını söyleyen Bayram Kurt, “Valla çok memnun olduk yani; bir de ücretsiz olması ve halka hizmet etmesi çok güzel bir şey” diye konuştu. Ulaşımı kolaylaştıran bu hizmetler nedeniyle mutlu olduklarını dile getiren Mehmet Akturp, “Bu zamana kadar olmayan şeyler olmaya başladı. Çok memnunuz yani, çok iyi bir şey. Ücretsiz olması büyük bir hizmet. Bu zamana kadar hiç yapılmadı” dedi.