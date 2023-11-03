Rishi Sunak ve Elon Musk yapay zeka zirvesinde konuştu

İngiltere’de düzenlenen ilk küresel Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Elon Musk’ın yapay zeka üzerine gerçekleştirdiği röportajla son buldu.

İngiltere’nin Londra şehrinde 1-2 Kasım’da düzenlenen ‘Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi’, son gününde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve X platformu sahibi Elon Musk’ın yapay zeka üzerine gerçekleştirdiği röportaj ile son buldu. Rishi Sunak moderatörlüğünde ilerleyen röportajda, yapay zekanın sosyal yaşama nasıl dahil olduğu ve hükümetlerin işine nasıl yarayabileceği gibi konular ele alındı. Elon Musk yapay zeka ile ilgili olarak, “Yapay zeka büyük ihtimalle iyilik için bir güç olacak” ifadelerini kullandı. Musk ayrıca Sunak’a teşekkür ederek, “Bu zirve için teşekkürler. Bunun tarihe çok önemli bir şey olarak geçeceğini düşünüyorum” dedi.

YAPAY ZEKANIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

Rishi Sunak ve Elon Musk yapay zekanın avantajları ve dezavantajlarına değinerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rishi Sunak yapay zeka ile ilgili olarak görevinin halkı dezanformasyondan ve potansiyel tehikelerden korumak olduğunu belirterek Musk'a dezenformasyonla mücadelede benzer görevlere sahip olduğunu söyledi. Yapay zekanın sosyal yaşamda kullanımına ilişkin avantajların olduğuna dikkat çeken Musk, kötü kullanımların da sonuçlarının olabileceğini belirtti.



İngiltere’nin ev sahipliğinde gerçekleşen zirvede yapay zeka modelleri, yapay zekanın ekonomik büyümeye etkisi, bilimsel ilerlemeyi teşvik ve yapay zekanın kamu yararına kullanımı gibi konular tartışıldı. Zirveye ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen katıldı.