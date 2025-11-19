Risk açıklanmalı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de dört kişiye mezar olan 7 katlı binanın çökmesinin üzerinden 21 gün geçmesine karşın, kamuoyuna hâlâ net bir rapor sunulmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un çevredeki 24 binadan 21’inin “riskli” ilan edilerek yıkılacağını açıklaması ise soru işaretlerini büyüttü. ‘‘Zemin mi, metro hattı mı, binanın statik yapısı mı?’’ soruları bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar ve yurttaşlar aynı soruda birleşti: “Bu risk nedir? Açıklamak zorundasınız.”

Altından metro hattı geçen bölgede facianın neden yaşandığı araştırılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu binanın çevresindeki 24 binayı tahliye etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen günlerde yaptığı açıklamada ‘‘24 binanın 3’ü hariç 21 binanın riskli olduğunu tespit ettik. Vatandaşımızı, esnafımızı mağdur etmeden onlara taşınma ve kira yardımı yapmak suretiyle burada örnek bir dönüşüm projesi yapmak istiyoruz’’ açıklaması yaptı. Ancak riskin neyden kaynaklandığını söylememesi endişeleri artırdı.

ŞEFFAFLIK KRİZİNE DÖNÜŞTÜ

3 haftadan bu yana teknik bir raporun hâlâ paylaşılmaması, bölgedeki çatlaklar nedeniyle tahliye edilen binalar sürecin şeffaflık krizine dönüştüğü şeklinde eleştirilerine yol açtı. Yurttaşlar ‘‘Bakan 24 binanın 21’nin yıkılacağını duyurdu. Neden, niye ve sebebini söylemedi. Sadece ‘Riskli bulduk’ dedi. Bu risk nedir? Bu risk metrodan mı, zeminden mi, binaların statiklerinden mi kaynaklı? Bunu açıklamak zorundasınız’’ diye konuştu. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Nusret Suna, Bakan Kurum’un açıklamasına tepki gösterdi. Suna, ‘‘Neye göre riskli? Binada korozyon mu var, eskimesinden mi, deprem riskinden mi, yoksa altındaki zemin hareketinden mi? Bunları bilemediğimiz için yorum yapamıyoruz. Biz de bilirkişi sonuçlarını bekliyoruz. Bakanın daha detay vermesini beklerdik" dedi. Raporların sonuçlarının yayımlanmamasını eleştiren Suna, Ulaştırma Bakanlığı’nın "metrodan kaynaklı değil" açıklamasına dikkat çekerek, "O zaman üstteki binalar neden boşaltıldı? 21 gün geçti ve halen net bir açıklama yok. İlk etapta savcılığın atadığı heyetin bir ön raporunu açıklaması gerekirdi. Maalesef olay soğutuldu’’ değerlendirmesini yaptı.

***

KAMU İDARESİ SORUMLULUK ALMALI

Jeofizik Mühendisi Doç. Dr. Savaş Karabulut, Gebze örneğinde görüldüğü gibi, kentleri bekleyen tehlikeleri doğal, insan kaynaklı (metro gibi projeler dahil) ve teknolojik olarak üçe ayırdığını söyledi. Karabulut, özellikle Gebze’de yaşanan göçme olayının nedeninin idare tarafından net bir şekilde açıklanmamasının büyük bir sorun yarattığını dile getirdi. 21 binanın neden tahliye edildiği ve yıkılacağı sorusunu soran Karabulut, bu durumun ardında yapısal hata mı, imalat kusuru mu, yoksa korozyon mu olduğunu öğrenmek istediklerini söyledi. Karabulut ‘‘Bölgedeki insanlar evlerinin neden boşaltıldığını öğrenmek istiyorlar’’ dedi. Karabulut, benzer durumların tekrarlanmaması için atılması gereken adımları özetledi: ‘‘İdare asli sorumluluğunu yerine getirmeli. Denetim işi piyasalaştırmamalı. Gebze’deki tüm binalar tek tek kontrol edilmelii, tünel güzergahı üzerindeki tüm yapılar ve zemin koşullarının etkileşimleri incelenmeli. 21 binanın boşaltma nedeninin kamuoyuna derhal açıklanmalı. Zeminden kaynaklı bir sorun varsa, bunun tünelle etkileşimi var mı sorusu da yanıt bekliyor. Şeffaf olunmasını istiyoruz. Kim hata yaptıysa onların çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Kamu idaresinden sorumluluk almasını bekliyoruz.’’

***

BİNALAR TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde bulunan 7 katlı bina 29 Ekim günü çökmüştü. Binada oturan 5 kişilik Bilir ailesinden baba Levent, anne Emine ve çocukları 14 yaşındaki Nisa ile 12 yaşındaki Muhammet Emir yaşamını yitirmiş ve 18 yaşındaki Dilara Bilir yaralı kurtarılmıştı. Yıkılan Aslan Apartmanı ve çevre binalar için daha önceden zeminde yaşanan kayma ve çatlaklar üzerine CİMER şikâyeti yapıldığı ancak önlem alınmadığı da ortaya çıkmıştı. Çökmenin ardından akademisyenlerlerden oluşan heyet metro inşaatı ve zeminde çalışmalar başlatmıştı. Ekiplerin detaylı bir rapor hazırladığı ve raporu kamuoyu ile paylaşacağı beklenirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Tamamen teknik bir konu, metroda hiçbir deformasyon yok” demişti. Ancak aynı bölgede çok sayıda binanın çatlaklar nedeniyle tahliye edilmesi endişeleri artırmıştı. Uzmanlar, “Gebze’nin altında birçok noktada karstik boşluk var ve bunlardan kaynaklı çökme olabilir" demişti.