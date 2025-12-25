Risk Analizi Genel Müdürlüğü kapatıldı, yetkiler GİB’e devredildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün adı "Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilirken, Risk Analizi Genel Müdürlüğü kaldırılarak tüm yetkileri, araç-gereçleri ve dijital altyapısıyla birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) devredildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 191 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişikliğe gidildi.

Kararname kapsamında, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yer alan bazı maddeler yürürlükten kaldırıldı. Buna göre Risk Analizi Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılarının görevleri sona erdirildi.

Risk Analizi Genel Müdürlüğüne ait tüm taşınır ve taşınmazlar, veri tabanları, yazılımlar ile hak ve yükümlülükler Gelir İdaresi Başkanlığına devredildi.

Düzenleme ile "Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü"nün adı "Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi. Yeni yapı altında yapay zeka teknolojilerinin etik, güvenilir ve mevzuata uygun şekilde geliştirilmesi, veri merkezi ve bulut bilişim altyapısının güçlendirilmesi, bu alanlarda ulusal politika ve stratejilerin oluşturulması görevleri tanımlandı.

GELİR İDARESİ'NDE "RİSK ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI" KURULDU

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişikliklerle Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde "Risk Analizi Daire Başkanlığı" kuruldu. Yeni daireye, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, risk analiz sistemleri oluşturma, mükelleflerin vergiye uyum düzeylerini ölçme ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlama görevleri verildi.

Kararnameyle ayrıca bazı kadrolar iptal edilirken, yeni kadrolar ihdas edildi. Düzenlemeler, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerinin uygulanmasından Cumhurbaşkanı sorumlu olacak.