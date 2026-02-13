Risk yüksek, önlem düşük: Türkiye’de 61 milyon kişi deprem riski altında

Türkiye’de nüfusun önemli bir kısmı deprem tehlikesi altındaki bölgelerde yaşamını sürdürürken, alınan tedbirler ve hazırlık seviyesi yetersiz görülüyor. Araştırmaya göre yaklaşık 61 milyon kişi orta ve yüksek riskli alanlarda bulunuyor; buna karşın toplumun geniş bir kesimi deprem endişesi taşımasına rağmen en temel önlemleri dahi almamış durumda.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye İMSAD) yayımladığı "Deprem Riski Altında Yaşam Bilinci" araştırması, deprem gerçeği ile hazırlık düzeyi arasındaki çelişkiyi ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye topraklarının yüzde 66’sı, nüfusun ise yüzde 71’i, yani yaklaşık 61 milyon kişi orta ve yüksek riskli deprem bölgelerinde bulunuyor. Risk tanımının genişletilmesi halinde bu oran yüzde 90’a kadar çıkıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayarak, “Veriler çok net: Türkiye depremi biliyor, depremden korkuyor ama yeterince hazırlanmıyor” değerlendirmesinde bulundu.

DEPREM KAYGISI YAYGIN, HAZIRLIK DÜŞÜK

Araştırmaya göre, toplumun yüzde 58.3’ü deprem konusunda kaygı duyduğunu belirtirken, her 10 kişiden yaklaşık 6’sı gündelik yaşamında deprem ihtimalini sürekli aklında taşıyor. Kadınlarda bu oran yüzde 67.7’ye kadar çıkıyor. Katılımcıların yüzde 59.8’i ise daha önce hayatını ciddi biçimde etkileyen bir deprem yaşadığını ifade etti.

Buna rağmen toplumun yüzde 45.5’i kendisini olası bir depreme hazır hissetmediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 40.6’sı önümüzdeki beş yıl içinde yıkıcı bir deprem yaşanma olasılığını yüksek görüyor.

MARMARA'DA RİSK ALGISI NE?

Araştırma, toplumun risk algısının yüksek olduğunu da ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 54’ü yaşadığı bölgeyi deprem açısından “çok riskli” olarak değerlendirirken, özellikle İstanbul ve Doğu Marmara’da risk algısı daha da yükseliyor.

Buna karşın yapı güvenliği ve bireysel önlemler konusunda ciddi eksiklikler bulunuyor. Nüfusun yaklaşık üçte biri 1999 depremi öncesinde inşa edilen binalarda yaşamını sürdürürken, birçok yapıda risk tespiti yapılmadığı belirtiliyor.

DEPREM SİGORTASI VE ACİL HAZIRLIKLAR YETERSİZ

Araştırmaya göre Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) sahiplik oranı yalnızca yüzde 41.6 seviyesinde kaldı. Bu durum, toplumun yarısından fazlasının deprem sonrası ekonomik güvenceye sahip olmadığını gösteriyor.

Ayrıca katılımcıların yüzde 55.2’si acil toplanma alanlarının yerini bilmediğini belirtirken, yüzde 73.1’inin evinde deprem çantası bulunmuyor. Katılımcıların yüzde 45’i ise evlerindeki eşyaları sabitlemediğini ifade etti.

Araştırma sonuçları, Türkiye’de deprem riskinin yaygınlığına rağmen hem kamusal önlemlerin hem de bireysel hazırlıkların yetersiz kaldığını ortaya koyarken, milyonlarca kişinin olası bir depreme karşı korunmasız durumda olduğunu gösterdi.