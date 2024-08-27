Riskli 2 ilçede binaların röntgeni çekildi: Üflesen çökecek

Olası Marmara depremi, mega kentin en büyük gerçeği. Uzmanlar depremin giderek yaklaştığını söylese de iktidar, başta Maraş merkezli olmak üzere geçmişte yaşanan hiçbir büyük ve yıkıcı depremden ders almış değil. Ders almadığı gibi mühendislerin ve uzmanların çağrılarına üç maymunu oynuyor.

İstanbul genelinde 1 milyon 200 bin konut bulunuyor. Bu konutların 850 bini ise 2000 yılı öncesine ait. Olası depremde en fazla yıkımın ve can kaybının yaşanacağı belirtilen mega kent için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) son araştırmasına göre, 7 ve üzeri depremde yaklaşık 200 bin bina yerle bir olabilir. İstanbul’daki 39 ilçeden 19’u da diğer ilçelere göre daha riskli. Riskli binaların yoğunlaştığı ilçelerin başında ise özellikle Avcılar ve Küçükçekmece geliyor. Özellikle bu iki ilçedeki yapılar, kimi zaman hiçbir dış etken olmadan kendiliğinden çöküyor.

AFETE GEREK KALMIYOR

Küçükçekmece’de bulunan dört katlı bir bina geçen haziran ayında hiçbir dış etken olmaksızın çöktü. Binada yaşayan bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Binanın 1988 yılında standartlara uymadan, deniz kumuyla inşa edildiği, daha sonra kaçak kat eklendiği ortaya çıktı. Geçen günlerde ilçede 5 katlı bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapıldı. Yıkım sırasında bitişiğindeki binanın duvarının olmadığı belirlendi.

1999 Gölcük Depremi’nde en büyük hasarı alan Avcılar’da da geçen 25 senede yeterli adımlar atılmadı. Nisan ayında 4 katlı bir binanın önündeki kaldırım ve basamakların olduğu bölüm kendiliğinden çöktü. Yine aynı ay başka bir mahallede kentsel dönüşüm kapsamında yıkım gerçekleştirilirken yan binanın duvarının olmadığı görüldü.

TALEPLER DAHA DA ARTMALI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ, “İstanbul Yenileniyor” kapsamında yurttaşlardan dönüşüm talebiyle gelen başvurular ise İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre kent genelinde 46 bin 998. Bu başvuruların 4 bin 639’ü Avcılar’dan, 526’sı Küçükçekmece’den geldi.

17 MAHALLE DAHA RİSKLİ

Küçükçekmece’de 21, Avcılar’da ise 10 mahalle bulunuyor. Uzmanlara göre; Küçükçekmece’deki Yarımburgaz Mahallesi’ndeki binalar diğer mahallelerdeki binalara göre daha güvenilir. Avcılar’daki Firuzköy Mahallesi’nde bulunan binalar ise diğer mahallelere göre daha sağlam. 2 ilçedeki riskli mahalleler ise şöyle:

Küçükçekmece:

• Yeşilova

• Tevfikbey

• Söğütlüçeşme

• İnönü

• Yeni mahalle

• Kartaltepe

• Cumhuriyet

• Kemalpaşa

• Sultanmurat

• Cennet

• Kanarya

Avcılar:

• Gümüşpala

• Merkez

• Ambarlı

• Cihangir

• Mustafakemalpaşa

• Denizköşkler

BAŞVURULAR GİDEREK AZALDI

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından ülkenin birçok kentinde bina dayanıklılık testi taleplerinde adeta rekor kırıldı. “Evim depremde yıkılır mı?”, “Binam sağlam mı?” sorularına yanıt arayan yurttaşlar, “Deprem Dayanıklılık Testi” yapan belediyelerin kapısını çaldı. Ancak depremin üzerinden geçen süre olası afeti unutturdu. İBB tarafından ücretsiz yapılan bina dayanıklılık testine talep dibe çakıldı. Maraş merkezli depremlerden önce yani 2022 yılında toplam bin başvuru bile bulunmazken 2023’ün ardından 160 bine yakın başvuru yapıldı. Ancak 2024’te yeniden başvurular azaldı. En riskli ilçelerden olan Avcılar ve Küçükçekmece’deki toplam başvuru ise son 2 buçuk yılda 13 bin 407 olarak kayıtlara geçti. İBB’nin son verilerine göre 2 ilçeden yapılan başvurular şöyle:

BİNLERCE BİNA ÇÜRÜK HALDE

Binlerce kişinin yaşadığı Küçükçekmece’de en az 41 bin bina var. İBB’nin verilerine göre, Hızlı Tarama Yönteminde toplam 1.207 adet riskli yapı bulunuyor. Bu bin 207 binanın; 627’si Çok Yüksek Risk “E” sınıfı, 580’i ise Yüksek Risk “D” sınıfında. Avcılar’da ise durum daha vahim.

İlçede en az 27 bin bina bulunuyor. Avcılar’da yapılan hızlı taramada 3 bin 485 bina riskli olarak öne çıkıyor. Bu binaların 1.564’ü “E” sınıfında, 1.921’i “D” sınıfında yer alıyor.