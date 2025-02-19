‘Riskli alan’ dediler, evsiz bıraktılar

Ebru ÇELİK

Maraş merkezli depremlerle yerle bir olan kentlerde yaşayan depremzedeler 2 yılı aşkın süredir barınma sorununa çözüm bekliyor. Hatay’ın Antakya ilçesinde Kurtuluş Caddesi’ne bağlı 307 hektarlık bölgenin riskli alan ilan edilmesinin ardından, alanda evleri olan yurttaşlar, konutlarının akıbetinin belirsiz olmasından şikâyet etti. Yetkililerden bilgi vermeleri yönünde çağrı yapan depremzedeler, “Devlet evlerimizi yapmıyor, bizim yaptırmamıza da müsaade etmiyor” diyerek tepki gösterdi.

Riskli alanın içinde olan Fevzi Çakmak Mahallesi’nin muhtarı Şefik Fatihoğlu, belediye yetkililerinin de sürece ilişkin sessiz kaldığını söyledi. Fatihoğlu, “Yurttaşlar 2 yıldır ya kirada ya da 20 metrelik konteynerlerde yaşıyor. Evleri yıkılan birçok insan tek hanede 10-12 kişi kalıyor” dedi. Fatihoğlu, koruma planı nedeniyle yurttaşların inşaat ruhsatı alamadıklarını da kaydederek “Biz devletin yapmasını da kabul ediyoruz. Kendimiz yapmaya da yeter ki artık insanlar kendi evlerinde oturabilsin. Tek isteğimiz bu” diye konuştu.

BUNUN ADI EL KOYMAK!

Depremde babasını kaybeden Hüda Doğan da yapılan yardımların teker teker kesilmesine tepki gösterdi. Doğan, özetle şu ifadeleri kullandı: “İnsanlar hâlâ depremin etkileriyle boğuşuyor, 5-6 kişilik aile küçücük konteynerlerde kalıyor. Depremin ilk günleri ünlüler, siyasiler gelip yardım yapıp, fotoğraf çekilip gittiler. Bu felaketi de şova çevirdiler. Şu an arayan soran kimse yok. Bazı depremzedelere TOKİ kredisi veriyor. Biz TOKİ sürecine güvenmiyoruz. Kaldı ki şu an boş ev verseler ne eşya alacak param var ne de kredisini ödeyebilirim. Benim tapulu evimi benden alacaklar ve bana yeni bir ev satın aldıracaklar. Bu el koymak değil de nedir?” 65 yıllık 100 metrekare evlerinde 10 kişi kalan Feyruz Açcan ise evinin yenilenmesi için çağrı yaptı. Açcan, “Evimizin önüne biri gelince korkuyoruz. Ya biri ‘Evden çıkacaksınız’ derse ya da ‘Bu mahalleden gideceksiniz’ derse korkusuyla yaşıyoruz. Emekli maaşımla ve komşuların yardımıyla yaşıyoruz. Geçinemiyoruz. Artık bu yaşadıklarımız son bulsun.”

Feyruz Açcan

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REDDİ HÂKİM İSTEMİ

Depremde yıkılan binalarla ilgili açılan davalar da görülmeye de devam ediyor. 151 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi davasının üçüncü duruşması dün yapıldı. 23 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edilen ve ardından tutuklanmak üzere hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy duruşmaya katılmadı. Müştekiler ve müşteki avukatları, Ersoy hakkında tahliye kararı veren hakimin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, bu talebi değerlendireceğini bildirdi. Antakya Kaymakamlığı, depremde 103 kişinin yaşamını yitirdiği Kule Apartmanı ile ilgili dönemin Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Elçin Eryetli ile 5 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Binada ruhsat ve projeye aykırı imalatlar yapılmış olmasına rağmen dönemin kamu görevlilerinin yapı kullanım izin belgesi verdiği tespit edildi.

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2 KEZ ASKIYA ÇIKARILDI

Hatay’ın Kurtuluş Caddesi’ne bağlı 307 hektarlık alan 5 Nisan 2023’te Cumhurbaşkanı Kararı’yla “riskli alan” ilan edilmişti. 307 hektarlık bölgeyi kapsayan koruma amaçlı uygulama imar planı, 11 Haziran 2024’te askıya çıkarılmıştı. İtirazların ardından plan revize edilerek 22 Ocak 2025’te ikinci defa askıya çıkarılmıştı.