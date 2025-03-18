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Riskli yapının devrindeki tapu harcı iade edildi: Mevzuata aykırı

KDK, İstanbul'da riskli yapısını devreden kişiden alınan 80 bin liralık tapu harcının iade edilmesine karar verdi. Kurum, tapu harcının talep edilmesinin mevzuata aykırı olduğunu belirtti.

Güncel
  • 18.03.2025 11:47
  • Giriş: 18.03.2025 11:47
  • Güncelleme: 18.03.2025 11:52
Kaynak: AA
Riskli yapının devrindeki tapu harcı iade edildi: Mevzuata aykırı
Fotoğraf: AA

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), riskli yapısını devreden kişiden mevzuata aykırı şekilde tahsil edilen 80 bin liralık tapu harcının iadesine karar verdi.

KDK'nin kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir kişi, riskli yapı konumundaki taşınmazının tapu devir işlemini gerçekleştirdi. Tapu Müdürlüğü tarafından kişiden 80 bin lira tapu harcı alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mevzuatı kapsamında yaptığı işlemin her türlü harç ve resimden muaf olması gerektiğini belirten kişi, tahsil edilen harcın iadesi adına KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili kurumlarla sorunun çözümüne ilişkin temasa geçti. KDK'nin girişimiyle, başvurucudan alınan 80 bin lira tapu harcının iadesi gerçekleştirildi.

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