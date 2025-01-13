Riyad’da Suriye için pazarlık

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Cihatçıların yönetimi ele geçirdiği Suriye’de nüfuzunu artırmak isteyen uluslararası aktörlerin pazarlıkları sürüyor. Ortadoğu ve Batılı ülkelerin üst düzey yetkilileri, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Suriye konulu toplantıda bir araya geldi.

Beşar Esad’ın devrilmesinden bu yana Suriye konulu ilk bölgesel toplantıya Arap Birliği’nden Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin dışişleri bakanları katıldı. Riyad’daki toplantıda Şam’da cihatçı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) yönetiminin Dışişleri Bakanı olarak atadığı Esad Hasan Şeybani de yer alırken Türkiye’yi ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

Ankara’nın gerginliğin sürdüğü Suriye’nin kuzeyindeki Kürt bölgelerine yönelik askeri operasyon sinyallerinin verildiği bir dönemde Riyad’a giden Dışişleri Bakanı Fidan’dan yeni döneme ve Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.

FİDAN’DAN SDG’YE ÇAĞRI

Arap ülkeleriyle yapılan toplantıda Fidan, “Suriye’deki yeni yönetimin IŞİD ile etkin bir şekilde mücadele etme kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışabiliriz. Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi. “Suriye’deki normalleşme işaretleri her geçen gün güçleniyor” diyen Fidan, “bölge ülkeler olarak Suriye’nin doğru yöne yönlendirilmesinde sorumluluk taşıdıklarını” kaydetti. “Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması ana odağımız olmaya devam etmeli” diyen Fidan, “Eğer SDG merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalı” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Avrupa Birliği’nden (AB) temsilcilerin de yer aldığı toplantıya Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da katıldı.

YAPTIRIMI KALDIRMA SİNYALİ

Görüşmeler öncesi Baerbock, Suriye’ye gıda, ilkyardım ve barınma ve sağlık hizmetleri için 50 milyon avroluk ek yardım açıkladı. Suriye’nin geleceğine yönelik “haklı şüpheler” bulunduğunu ifade eden Baerbock, inşa sürecinde “akıllıca bir yaklaşım” önerisinde bulundu.

Suriye’ye yönelik bazı yaptırımların gevşetilebileceği mesajını veren Baerbock, “Esad klanı ve yandaşlarına” yönelik yaptırımların ise devam etmesi gerektiğini savundu. Baerbock, bu ayın başındaki Şam ziyaretinde yaptırımların kaldırılmasının bazı koşullara bağlı olduğunu vurgulamıştı.

İngiltere Başbakanı David Lammy’nin de Riyad’a gideceği açıklandı. Bakanlığın açıklamasında “Görüşmelerde Esad rejiminin Suriye halkına karşı işlediği suçlardan dolayı hesap vermesini sağlayacak mekanizmalar da dâhil geçici yönetime destek olmak için atılacak adımlar ele alınacak” denildi.