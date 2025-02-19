Riyad’da yapılan Ukrayna görüşmesi 4,5 saat sürdü

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Türkiye'deki temasları devam ederken savaşın sona erdirme amaçlı müzakere sürecinde ABD ile Rusya arasında ilk yüz yüze görüşme Riyad'da gerçekleşti.

Suudi Arabistan’ın başkentindeki Diriye Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede ABD tarafında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer aldı. Rus heyetinde ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev hazır bulundu. İki ülke temsilcilerinin temasları 4.5 saat sürdü. ABD Dışişleri, kalıcı barış için önemli bir adım atıldığını vurguladı. Rus heyetinde yer alan Uşakov, görüşmelerin iyi geçtiğini belirtti. Uşakov, taraflar arasında tüm konularda ciddi bir istişare yapıldığının altını çizdi.

ZELENSKİ’DEN TEPKİ

Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme tarihinin henüz netleşmediğini de aktardı. Rusya-ABD görüşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmesinin ardından gerçekleşti. Ankara’da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise Suudi Arabistan’da yapılan görüşmelere tepki gösterdi. Zelenski yaptığı açıklamada “Ukrayna, Ukrayna'nın olmadığı her türlü müzakereyi sonuçsuz müzakereler olarak görüyor ve biz olmadan bizimle ilgili hiçbir anlaşmayı tanıyamayız” dedi.