Rıza Akpolat'a rüşvet iddiasında garip detay: "Para verdiniz mi?" diye sorulmamış

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü iddianamesinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianameye göre Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ ile Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, çok sayıda kişi ve kurumun ismini sayarak Rıza Akpolat’a rüşvet verildiği iddiasında bulundu.

İki isim de 6 Ağustos’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi. Savcılık, ikilinin Akpolat’ı rüşvet almakla suçladığı tarihten, iddianamenin yazıldığı 20 Ekim’e kadar geçen 75 günde, kimseye bu iddialar doğru mu diye sormadı, ama iddiaları doğru kabul ederek iddianameye koydu.

Soruşturma kapsamında 6 Ağustos’ta ifade veren Özel Kalem Müdürü Akçadağ, şunları söyledi:

“Rıza Akpolat ve Ali Rıza Yılmaz’ın birçok iş insanından haksız şekilde para aldıklarını biliyorum. Özak Gayrimenkul, Mandarin Otel, Bayer - Kocadağ Ortaklığı, Mesa Şirketler Grubu, Mana İnşaat, Polat İnşaat, Serdar Bilgili, Four Seasons Otel ve Rezidance, The Host Group, Karamancı Turistik Tesisler ve Levent Yiyecek A.Ş. isimli firmalardan rüşvet olarak çeşitli tutarlarda paralar alınmıştır.”

Aynı gün ifade veren Ozan İş ise, Akçadağ’ın yaptığı sıralamayı hiç bozmadan aynı isimleri verdi. Üstelik rüşvet miktarlarını da paylaştı:

Özak Gayrimenkul: 12 Milyon Türk Lirası

Mandarin Otel: 1 Milyon 50 Bin Amerikan Doları

Bayer – Kocadağ Yatırım Ortaklığı: 4 Milyon Amerikan Doları

Mesa Şirketler Grubu: 20 Milyon Türk Lirası

Mana İnşaat: 30 Milyon Türk Lirası

Polat İnşaat: 55 Milyon Türk Lirası

Serdar Bilgili: 500 Bin Türk Lirası

Four Seasons Otel: 30-32 Milyon Amerikan Doları

Soruşturmayı yürüten savcılık, adları, “Rüşvet verdiler” diye sıralanan isimlere, “doğru mu söylüyorlar” diye sormadı. Hatta suçlanan isimlerden bu iddiaya ilişkin savunması istenmedi. Ama iddianamede bu iddialar bir suç isnadı olarak yerini aldı.