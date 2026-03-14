Rıza Akpolat, Aziz İhsan Aktaş'ın açtığı davada beraat etti

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” iddiasıyla Ocak 2025’te tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

İstanbul 21. İcra Ceza Mahkemesi’nde 12 Mart 2026’da görülen duruşmalarda, Akpolat ve vekil başkan Rasim Şişman’ın yargılandığı icra ceza dosyalarında karar çıktı.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre mahkeme, ihaleye fesat karıştırma iddialarının odağındaki Aziz İhsan Aktaş’a ait İçkale Sosyal Hizmetler şirketinin karşılıksız çekler nedeniyle açtığı davalarda Akpolat ve Şişman’ın üzerine atılı suçların unsurlarının oluşmadığına hükmederek her iki dosyadan da beraatlerine karar verdi.

İTİRAFÇIYA REKOR CEZA

Öte yandan mahkeme, İçkale Şirketi’ne verilen ve karşılıksız çıkan çeklerin sorumluluğunu, ana davanın itirafçısı olan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş’e yükledi. Karara göre, 3 Haziran 2025 tarihli 100 milyon TL’lik çek için İş’e 99 milyon 987 bin TL, aynı tarihte keşide edilen 112 milyon 400 bin TL’lik ikinci çek için ise 112 milyon 387 bin TL adli para cezası verildi.

Mahkeme ayrıca, taksitlerden herhangi birinin zamanında ödenmemesi halinde cezaların hapse çevrileceği uyarısında bulundu. Bu durum nedeniyle Ozan İş ve çeklerin keşidecisi Beşiktaş Belediye Başkanlığı hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı da getirildi.