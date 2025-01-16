Rıza Akpolat dahil 31 kişinin tutuklanması talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ve bir dizi suçlamayı içeren soruşturma kapsamında Pazartesi günü ziyaret için gittiği Balıkesir Edremit'te gözaltına alınıp İstanbul'a getirilmişti.

4 gündür beri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasında tutulan Akpolat, bu sabah diğer gözaltılarla birlikte Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polisin hastanenin Adli Polikliniği önünde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer kişilerin de sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.

Akpolat'ın da içinde bulunduğu araç bir süre sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne doğru yola çıktı. Sevk konvoyu 09.00 sıralarında adliyeye ulaştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüpheli savcılıkta ifade verme işlemleri başladı.

Toplam 40 şüphelinin ifadeleri Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alındı.

İFADESİ TAMAMLANDI

17.50 sıralarında savcılığa götürülen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 19.25 sıralarında ayrıldı.

Sabah saatlerinden beri gelişmeleri adliyede takip eden CHP Genel Başkan yardımcısı Gül Çiftci şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlar sabah saatlerinde başlayan ifade işlemleri başkan için, Rıza Başkan için şu saat itibariyle bitti. Bütün şüpheliler gibi onun da aşağı yukarı bir saat civarında sürdü. Sabahtan beri gördüğümüz bütün bu tutanaklardaki sorular haricinde herhangi bir sorun olmadı. Biliyorsunuz kolluk ifadesi alınmadığı için ilk defa savcılık ifadesinde gördük biz soruları. Onun haricinde bir şey yok. Şimdi kalan toplam dosyada şüphelilerden iki tanesini daha ifadesi alındıktan sonra savcı beyin kararını bekleyeceğiz. Sonraki süreci yine hep birlikte değerlendireceğiz. Şu an için ekstra söyleyebileceğimiz bir şey yok."

TUTUKLANMA TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddia edilmişti.

Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 kişi hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

Daha önce hakkında açılan "silahlı terör örgütüne üye olma" soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği bilgisi de açıklamada yer almıştı.

Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösterdiği ileri dürülen 24 kişi hakkında da "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.

Toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturmanın başlamasıyla birlikte gündeme gelen Aziz İhsan Aktaş'ın aralarında TBMM'nin de bulunduğu çok sayıda kamu kurumunun ve AKP'li belediyelerin de ihalelerini aldığı ortaya çıkmıştı.