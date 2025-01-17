Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı bugün (17 Ocak Cuma) tutuklanan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Akpolat'ın geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Beşiktaş Belediyesi Başkanlığı'na vekaleten Meclis üyelerinden biri seçilecek.

Beşiktaş Belediyesi'ndeki 31 Meclis üyesinin tamamı CHP'li üyelerden oluşuyor.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul İli Beşiktaş İlçe Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında “Rüşvet ve suç örgütüne üye olmak” suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine;

Rıza Akpolat Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."