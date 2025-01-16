Rıza Akpolat'ın ifadesi başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ve bir dizi suçlamayı içeren soruşturma kapsamında Pazartesi günü ziyaret için gittiği Balıkesir Edremit'te gözaltına alınıp İstanbul'a getirilmişti.

4 gündür beri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasında tutulan Akpolat, bu sabah diğer gözaltılarla birlikte Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polisin hastanenin Adli Polikliniği önünde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer kişilerin de sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.

Akpolat'ın da içinde bulunduğu araç bir süre sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne doğru yola çıktı. Sevk konvoyu 09.00 sıralarında adliyeye ulaştı.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüpheli savcılıkta ifade verme işlemleri başladı.

Toplam 40 şüphelinin ifadeleri Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınıyor.

Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın da bulunduğu şüphelilerin ifadelerini vermesi için 1 başsavcı vekili ile 9 savcının görevlendirildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesinin bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) alınacağı öğrenildi.

RIZA AKPOLAT İFADE VERİYOR

Adliyeye sevk edilen Beşiktaş Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi saat 17.50 itibarıyla başladı.

ÇİFTCİ: İLK İFADE SORUŞTURMA SAVCISI TARAFINDAN ALINACAK

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, Vatan Emniyet'te ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre; sağlık kontrolüne götürülen başkanımızın ifadesi sevk edildiği Çağlayan Adliyesi’nde soruşturma savcısı tarafından alınacaktır."

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın ifadesi sağlık kontrolü sonrası Çağlayan Adliyesi’nde alınacaktır. Başkanımızın Avukatları, Genel Merkez Avukatlarımız, İstanbul İl Hukuk Komisyonunuz ile sürecin takipçisiyiz." dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, Vatan Emniyet'te ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre; sağlık kontrolüne götürülen başkanımızın ifadesi sevk edildiği Çağlayan… — Gül Çiftci (@gulciftci) January 16, 2025

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddia edilmişti.

Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 kişi hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

Daha önce hakkında açılan "silahlı terör örgütüne üye olma" soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği bilgisi de açıklamada yer almıştı.

Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösterdiği ileri dürülen 24 kişi hakkında da "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.

Toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturmanın başlamasıyla birlikte gündeme gelen Aziz İhsan Aktaş'ın aralarında TBMM'nin de bulunduğu çok sayıda kamu kurumunun ve AKP'li belediyelerin de ihalelerini aldığı ortaya çıkmıştı.