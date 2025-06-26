Rıza Akpolat: Sabrımızı perçinleyen inancımıza tutunarak, aşamayacağımız dert yok

Cezaevinde tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Muharrem ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamasında Akpolat, "Bu yıl, Muharrem ayını haksızlıkla tutsak edildiğim Silivri’de karşılıyorum" dedi.

Akpolat, şöyle devam etti: "Acılarla yoğrulmuş çok köklü bir mazimiz var. Büyük çilelerin içinden süzülüp gelen bilgelik, özellikle bugünlerde rehberimiz olsun: 'Bin defa mazlum olsan da, bir defa zalim olma...'"

"Adaletin ve huzurun güvencesini bize sunan bu yalın derinliği rehber edinerek, sabrımızı perçinleyen inancımıza tutunarak, aşamayacağımız dert yok" diyen Akpolat, "Mazlumların katledildiği #OnMuharrem 'de, Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt'i rahmetle anıyorum. Yas-ı Matem Muharrem ayında tuttuğumuz tüm oruçlar, ettiğimiz tüm dualar kabul olsun" ifadelerini kullandı.