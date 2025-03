Rıza Çalımbay: "Amacımız takımımızı ligde tutmak"

Sivasspor’un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, öncelikli amaçlarının takımı Süper Lig’de tutmak olduğunu söyledi.

Sivasspor’da, Ömer Erdoğan’dan boşalan teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirildi. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Sivas benim için çok değerli"

Sivas ve Sivasspor’un kendisi için öneminden bahsederek sözlerine başlayan Çalımbay, "Uzun bir süre geçti, tekrar kader bizi buraya çekti. Ben burada doğup büyüdüm. Burada en ufak şeyde her zaman göreve hazırız. Biz hiçbir şeye bakmadan geliriz. Sivas benim için çok değerli. Takımımıza baktığımız zaman iyi gözükmüyor durum. Biz Hatayspor’dan ayrıldıktan sonra bazı takımlar geldi istediler ama bir yere gitmedik. Buradan haber gelince hemen geldik, konuştuk. ‘Yok’ demek bize yakışmazdı. Ekibimizle beraber geldik. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Bunun farkındayız. Burada Rıza Çalımbay tek olmayacak. Taraftarın bizimle olması gerekiyor. Kalan maçların hepsinde özellikle taraftar desteği olması gerekiyor. Taraftar 12. adam derler ama benim için 1. adamdır. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyuncularımızla tanıştık. Beraber oynadığımız oyuncular da var. Takımımızı iyi yere taşımak için hep beraber çalışacağız" dedi.



Düzelmeyecek bir şey yok"

Tecrübeli teknik adam, Sivasspor için her maçın final niteliğinde olduğuna dikkat çekerek, "Antrenmana dün çıktık. Bugün ve yarın çalışıp maça çıkacağız. Sivasspor’u takip ediyordum zaten. Düzelmeyecek bir şey yok, önemli olan zaman. Oyuncularla sıkı şekilde çalışmamız gerekiyor. Kalan zamanı iyi değerlendirmeliyiz. Oynayacağımız maçların telafisi yok. Oynayacağımız maçtan sonra daha maç yok. Bizim için her maç final. Bizim için burada taraftar çok önemli. Tek düşüncemiz maç kazanmak. İçeride olmuş, dışarıda olmuş önemli değil. Final maçı gibi oynayacağız" cümlelerine yer verdi.



Amacımız takımımızı ligde tutmak"

Takımı ligde tutmayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini belirten Çalımbay, "Biz bunu bilerek geldik, koşarak geldik. Biz Sivaslıyız. Burada çok güzel günler de yaşadık. Yönetim olsun futbolcular olsun taraftar olsun hep beraber bir olacağız. Şuanda değiştirecek bir şey de yok. Oyuncu alma şansımız yok. Biz takımımızı seyredeceğiz, zaman çerçevesinde bakıp karar vereceğiz. Göztepe ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Bugünden itibaren 3 gün benim için çok önemli. Bir sıkıntı daha var maalesef. Takımda bayağı bir sakat var. Ama bunları biz mazeret olarak söylemiyoruz. Bu maç en kritik maç olacak. Finalin finali olacak. Bu maçı kazandıktan sonra küçük bir seri yapabilirsek iyi bir duruma geleceğiz" şeklinde konuştu.



Türk hakemlerinden vazgeçememek gerekiyor"

Bir basın mensubunun, ’Yabancı hakemler hakkında ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna Rıza Çalımbay, şu yanıtı verdi:

Yabancı hakemin faydası da olur zararı da olur. Bizim hakemlerimizi kenara atmış oluyoruz. Biz kendi hakem arkadaşlarımıza dönmemiz gerekiyor. Her zaman da hatalar oluyor. Özellikle Sivas’ta çok hatalar oldu. Özellikle Türk hakemlerinden vazgeçememek gerekiyor."



Herkes taşın altına elini koyacak"

Rıza Çalımbay, futbolcularla tek tek konuşacağını da dile getirerek, "Kalan kısa bir zaman var, o zamanı değerlendireceğiz. Biz gol atamazsak, mücadele etmezsek o zaman kötü olur. Gol de atacağız, pozisyon da bulacağız, arkadaşları daha iyi seviyeye getireceğiz. Herkes taşın altına elini koyacak. Bu zamanı güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Bundan sonra bireysel olarak oyuncularımızı çağıracağım. Tek tek konuşacağız. Futbolcular da eminim üzülüyorlar. Bir bütün olacağız. Basın, taraftar, yönetim ve futbolcular birlik beraberlik içerisinde olacağız. En az 1.5 yıl sözleşme yaptık. Kısa yapmak istemedik" ifadelerini kullandı.



Şu anda kaosun içerisindeyiz"

Genç oyuncularla ilgili de konuşan Çalımbay, "Biraz rahatladıktan sonra özümüze döneceğiz. Benim alt yapı her zaman aklımdadır. Şu anda kaosun içerisindeyiz. Yöneticiler ve futbolcular gece bile uyumuyorlar ne yapacağız diye. Elimizden gelen ne varsa yapacağız. Adana Demirspor ve Hatayspor maçları kolay değil. Onlar daha zor maçlar. Daha iyi konsantre olmamız gerekiyor. Bizim amacımız Fenerbahçe, Galatasaray değil. Bizim amacımız kendimize yakın olanları yenmemiz gerekiyor. Biz final maçlarını kazanmamız gerekiyor. Doktora sordum, 8 tane sakat var dedi. Onların hepsinin sahadan dolayı sakat olduğunu düşünmüyorum. Bu maçta tahminime göre oynayamayacaklar" dedi.



Ben Sivasspor’la özleştim"

Kendisinin Sivasspor ile özleştiğini yineleyen Rıza Çalımbay, "Ben ilkokuldayken bile defterimin kenarına Sivasspor yazardım süs olsun diye. Benim için bambaşka bir yer burası. Benim tek düşüncem yukarıya gitmek. Bence herkes maça gelebilir. Özellikle bu maç çok önemli. Herkesin maça gelmesi gerekiyor ve sonuna kadar da desteklemesi gerekiyor. Benim ekibim var zaten. Kendi ekibimle yolumuza devam edeceğiz. Bizim çok çalışmamız gerekiyor. Ben ekibimden memnunum zaten. En büyük avantajımız Sivas’ı tanıyan bir ekip" diye konuştu.

62 yaşındaki teknik adam, ilerleyen yıllarda Sivasspor’da başkanlık görevini düşünebileceğini de sözlerine ekledi.