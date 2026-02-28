Rıza Pehlevi, ABD-İsrail saldırılarına destek verdi: "İran'da nihai zafere çok yakınız"

İran'da devrik lider Şah Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına destek vererek müdahalenin İran halkına değil; İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik olduğunu savundu.

Yurt dışında yaşayan Pehlevi, mesajında ABD Başkanı Donald Trump’ın İran halkına yönelik vaat ettiği “yardımın” ulaştığını söyleyerek, bunun “insani bir müdahale” olduğunu savundu. Pehlevi, söz konusu müdahalenin hedefinin “İran İslam Cumhuriyeti, baskı aygıtı ve şiddet mekanizması” olduğunu, İran halkı ve ülkesinin hedef alınmadığını iddia etti.

Pehlevi, İran’daki askeri, emniyet ve güvenlik güçlerine seslenerek, “İran’ı ve İran milletini korumaya yemin ettiniz; İslam Cumhuriyeti’ni ve onun yöneticilerini korumaya değil” dedi. Güvenlik güçlerini halka katılmaya ve “istikrarlı ve güvenli bir geçişe katkı sunmaya” davet eden Pehlevi, aksi takdirde mevcut yönetimle birlikte “batacaklarını” öne sürdü.

Pehlevi, “Nihai zafere çok yakınız. İran'ı geri almak ve yeniden inşa etmek için en kısa sürede yanınızda olmak istiyorum” dedi.

Pehlevi'nin mesajı şöyle:

"Sevgili yurttaşlarım, Önümüzde çok önemli anlar var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran'ın cesur halkına söz verdiği yardım nihayet ulaştı. Bu insani bir müdahaledir; hedefi ise İran gibi büyük bir ülke ve millet değil, İslam Cumhuriyeti, onun baskı aygıtı ve ölüm makinesidir. Ancak bu yardıma rağmen, nihai zafer yine de bizim olacak. Bu son savaşta işi bitirecek olan biz, İran halkıyız. Sokaklara geri dönme vakti yaklaşıyor. İslam Cumhuriyeti'nin çöküşe doğru gittiği şu günlerde, ülkenin ordusuna, kolluk kuvvetlerine ve güvenlik güçlerine mesajım açık: Sizler İran'ın ve İran milletinin koruyucusu olmaya yemin ettiniz, İslam Cumhuriyeti'nin ve liderlerinin koruyucusu olmaya değil. Göreviniz halkı savunmaktır, vatanımızı baskı ve suç yoluyla rehin alan bir rejimi savunmak değil. Millete katılın ve istikrarlı ve güvenli bir geçişin sağlanmasına yardımcı olun. Aksi takdirde, Hamaney ve rejiminin kırık gemisiyle birlikte batacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Başkan Trump'a mesajım şu: İran gibi asil bir millet, bu rejimin acımasız baskı ve katliamlarına rağmen neredeyse iki aydır cesurca ayakta durmuştur. Şimdi sizden sivillerin ve yurttaşlarımın canlarını korumak için azami dikkati göstermenizi rica ediyorum. İran halkı sizin ve özgür dünyanın doğal müttefikleridir ve İran'ın çağdaş tarihindeki en zor dönemde verdiğiniz yardımı unutmayacaklardır. Ve sizlere, sevgili İranlı yurttaşlarım: Bu kritik saatlerde ve günlerde, her zamankinden daha çok, nihai hedefimize odaklanmalıyız: İran'ı geri almak. Şimdilik evlerinizde kalmanızı ve huzurunuzu ve güvenliğinizi korumanızı rica ediyorum. Tetikte olun ve uygun zamanda, size ayrıntılı olarak bildireceğim şekilde, nihai eylem için sokaklara geri dönmeye hazır olun. Mesajlarımı sosyal medya ve uydu yayınları aracılığıyla takip edin. İnternet ve uydu yayınlarında bir aksama olursa, sizinle radyo dalgaları aracılığıyla iletişime geçeceğim. Nihai zafere çok yakınız. İran'ı geri almak ve yeniden inşa etmek için en kısa sürede yanınızda olmak istiyorum."