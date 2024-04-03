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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, mazbatasını aldı

AKP'den yeniden Rize Belediye Başkanı seçilen Rahmi Metin, mazbatasını alarak yeni dönem için görevine başladı.

Ajans Haberleri
  • 03.04.2024 16:29
  • Giriş: 03.04.2024 16:29
  • Güncelleme: 03.04.2024 16:29
Kaynak: AA
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, mazbatasını aldı

Rize Adliyesi ek binasına gelen Metin, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı İlknur Kiraz Gürel'den aldı.

Metin, burada yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin vatandaşın duygularını sandığa yansıtması anlamına geldiğini söyledi.

Rize'de de vatandaşın duygularını sandığa yansıttığını belirten Metin, "Seçimle beraber vatandaşın duygularını algılamış olduk. İlk günkü aşkla şevkle Rize'miz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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