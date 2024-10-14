Rize Belediyesi, su faturalarına Burger King'den reklam almış

İsrail'e destek verdiği iddia edilerek boykot edilmesi istenen Burger King'in şube açılışına AKP'li belediye başkanının katılmasının tartışmaları sürerken, Rize Belediyesi’nin su faturalarına aynı şirketin reklamını koyduğu ortaya çıktı.

Geçen hafta Rize'de yapılan Burger King şubesi açılışına, boykot çağrılarına rağmen AKP'li İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete katılmıştı. Mete, gelen eleştirilere "Yemek yeseydim İsrail'e destek vermiş olurdum, sadece kurdele kestim" diye yanıt vermişti. AKP'de tartışma yaratan olayın ardından Mete, disipline sevk edilmişti.

Karar'dan Merve Şişman'ın haberine göre; Rize’de "İsrail destekçisi" denilerek boykot edilen Burger King şubesinin açılışına AKP'li isimlerin yoğun katılım göstermesi ve bir akademisyenin darbedilmesiyle başlayan tartışma yeni boyut kazandı. Rize Belediyesi’nin su faturalarına şirketin reklamını koyduğu ortaya çıktı.

Özellikle sosyal medyada infiale yol açan olayın ardından Rize Belediyesi’nden açıklama geldi.

Açıklamada reklamın geçmiş yıllarda alındığı savunularak şöyle denildi:

“Son bir yıl içinde İsrail’in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği saldırılar, toplumsal vicdanımızda derin yaralar açmıştır. Biz de bu sorumlulukla ilgili firmanın belediyemizin su faturalarındaki reklam iş birliğini sonlandırmıştır. İlgili alanlarda Rize Belediyesi bünyesinde üretilen Çaydalı Mangal Kömürü’nü kullanmaya başlamış bulunmaktayız.”

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner de, sosyal medya hesabından belediye başkanına seslenerek “Hangi tarihte o sözleşme iptal edildi?” diye sordu.

Rize Fatura Ödeme Merkezi’nde çalışan yurttaş ise, şunları anlattı:

“İki ay önce fatura ruloları bittiği için yeni baskı çıkarmak zorunda kaldılar. Burger King ile daha önce anlaşma yapılmış. Bu durumdan herkes rahatsızdı. İnsanlar genelde faturalarını elektronik ortamda ödediği için bu rezalet, bu zamana kadar görünür değildi. Hem Gazze’yi destekliyoruz hem de Burger King reklamını basıyoruz. Bu durumu gizlemek için faturalar toplatıldı.”