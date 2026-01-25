Rize'de "18. Kardan Adam Kış Festivali" gerçekleştirildi

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 18'incisi organize edilen "Kardan Adam Kış Festivali" düzenlendi.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Çamlıhemşin Belediye Başkanlığınca ilçenin turizm merkezi Ayder Yaylası'nda organize edilen festivalin son gününde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kar üzerinde tulum ve kemençe eşliğinde kurulan dev horon halkalarının yanı sıra halat çekme, ok atma, çocuklar için animasyon etkinlikleri düzenlenirken, bazı vatandaşlar da poşetlerle kaymanın keyfini çıkardı.

Yöresel sanatçıların sahne aldığı festivalde, ziyaretçiler müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, gazetecilere, Ayder'in karla birlikte daha bir güzel olduğunu söyledi.

Festivale katkı sağlayanlara teşekkür eden Baydaş, "Hemşehrilerimiz şenlik alanını doldurmuş durumda. İnşallah yıllar geçtikçe, bu sayı arttıkça, bu sene 18'incisi düzenlenen şenliğin bu coşkusu daha büyüyecek. Ben herkesi bu güzelliği görmek üzere Rize'ye, Çamlıhemşin'e, Ayder'e davet ediyorum." dedi.

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı da 18'incisi gerçekleştirilen festivalin her geçen gün biraz daha büyüyüp, kalabalıklaşmasını görmekten mutlu olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin bütün illerinden misafirlere ev sahipliği yapıldığını belirten Avcı, "Bu bizi daha da motive ediyor. Bir sonraki yıla daha iyi hazırlanmamız gerektiğini bize özellikle çağrıştırıyor." diye konuştu.

Avcı, Ayder'e yapılması planlanan teleferik projesine yönelik de bilgilendirmede bulunarak, hazırlıkların yapıldığını, son aşamada olduklarını kaydetti.

Vatandaşlardan Şennur Yanoğlu da festivalin çok güzel ve eğlenceli geçtiğini vurguladı.

Ordu'dan gelen Saliha Fıstık ise çok beğendiği festivale her sene gelmeye çalıştığını ifade etti.