Rize'de 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Rize'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda A.H. yönetimindeki otomobil ile Yunus Emre K'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Yunus Emre K'nin otomobili de yol kenarında beklemedeki Sultan M. idaresindeki otomobile çarptı. Bir süre sürüklenen Sultan M'nin aracı, kaldırımdaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Yaralanan Yunus Emre K. ile beraberindeki Zeynep Nazlı ve Mahiye K, A.H'nin aracındaki Mehmet K, Ufuk T. ve Memduh K. ile Sultan M. ve beraberindeki Kübra T. çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.