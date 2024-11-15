Rize'de 4.7 şiddetinde deprem

Rize'de 4.7 şiddetinde bir deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 12.02'de merkez üssü Rize'nin Hemşin ilçesi olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre, depremin şiddeti 4.7 olarak kaydedildi.

Depremin derinliği ise 12,85 kilometre olarak ölçüldü.

#DEPREM: Rize ilimizin Hemşin ilçesinde, saat 12.02’de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN https://t.co/4AbQWry8KL — AFAD (@AFADBaskanlik) November 15, 2024

Öte yandan saat 10.46'da Malatya'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Merkez üssü Doğanşehir olan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. İçişleri ve Malatya Valiliği deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. Yer Bilimci Naci Görür ise "Büyük deprem üretme potansiyeli var" dedi.

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde saat 06:22'de 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Kırıkkale Bahşili'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.7 olarak, derinliğini ise 1.1 km olarak açıkladı.