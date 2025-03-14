Rize'de 8 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Rize'de hakkında 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 8 yıldır aranan R.K'nin (47) Ardeşen ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçlarından 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü, ilçeye bağlı Manganez köyündeki evinde yakaladı.

R.K, adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.