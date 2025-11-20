Rize'de ahşap yapının altına kalarak ölen 2 kişi için cenaze namazı kılındı

RİZE'nin Çayeli ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu ahşap yapının devrilmesi sonucu tahta parçalarının altında kalarak hayatını kaybeden Emin Kar (59) ile Yunus Şahin (65) için cenaze namazı kılındı.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçenin Erenler köyünün Karaoğlu mevkiinde meydana geldi. Yamaç arazide içerisinde arı kovanı yerleştirmek için kullanılan ahşap yapı, parçalarının sökülmesi sırasında devrildi. Mehmet Şahin (79), Yunus Şahin ve Emir Kar, devrilen yapının tahta parçaları altında kaldı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bulundukları yerden çıkartılan 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Yunus Şahin, hastanede kurtarılamadı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Mehmet Şahin'in hastanede tedavisi sürerken, hayatını kaybedenler için ilçedeki Hacıbaşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Güneysu Kaymakamı Eyüp Gürdal ile çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle vaktinin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yunus Şahin, ilçedeki aile kabristanlığına toprağa verilirken; Emin Kar'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi.

HABER- KAMERA: Mehnmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize),(DHA)