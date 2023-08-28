Rize'de amcasını tabancayla vurarak öldüren kişi tutuklandı

Rize'nin Derepazarı ilçesinde bir kişi, amcasını silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen E.B. ile kardeşi İ.B, 26 Ağustos akşamı Yanıktaş Mahallesi'ndeki evlerinin önünde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.B, ağabeyi E.B'den şikayetçi oldu.

Olaydan birkaç saat sonra durumu öğrenen İ.B'nin oğlu A.B, ilçe merkezinde amcası E.B'yi tabancayla vurdu.

E.B, olay yerinde hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerince yakalanan A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.